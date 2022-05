Termovalorizzatore, Calenda: Gualtieri non si lasci intimidire (Di martedì 3 maggio 2022) Roma – “L’ennesimo ‘no’ sul Termovalorizzatore a Roma da parte di Giuseppe Conte e dei ministri M5S ha l’obiettivo di intimidire il sindaco Gualtieri. Auspichiamo che non ci siano ripensamenti o retromarce sulla decisione di realizzare questo impianto di cui, come Lista Calenda, parliamo sin dall’inizio della campagna elettorale per risolvere una volta per tutte il problema dei rifiuti in città.” “Al tempo stesso auspichiamo che il Partito Democratico capisca finalmente che il Movimento Cinque Stelle non è un interlocutore politico serio e abbandoni qualsiasi velleità su un “campo largo” che non porterebbe nulla di positivo per il paese e per Roma. E’ inaccettabile infatti che venga posto un veto al Termovalorizzatore proprio da parte di chi in cinque anni ha ridotto Roma una discarica a cielo ... Leggi su romadailynews (Di martedì 3 maggio 2022) Roma – “L’ennesimo ‘no’ sula Roma da parte di Giuseppe Conte e dei ministri M5S ha l’obiettivo diil sindaco. Auspichiamo che non ci siano ripensamenti o retromarce sulla decisione di realizzare questo impianto di cui, come Lista, parliamo sin dall’inizio della campagna elettorale per risolvere una volta per tutte il problema dei rifiuti in città.” “Al tempo stesso auspichiamo che il Partito Democratico capisca finalmente che il Movimento Cinque Stelle non è un interlocutore politico serio e abbandoni qualsiasi velleità su un “campo largo” che non porterebbe nulla di positivo per il paese e per Roma. E’ inaccettabile infatti che venga posto un veto alproprio da parte di chi in cinque anni ha ridotto Roma una discarica a cielo ...

