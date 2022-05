Scavi a Roma | dal sottosuolo emergono resti funerari del II secolo

Advertising

MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Scoperta a Roma, riemerge il Colombario di Valeria. Frutto di scavi sistemazione strada. Resti funerari del II sec #ANSA… - AnsaRomaLazio : Scoperta a Roma, riemerge il Colombario di Valeria. Frutto di scavi sistemazione strada. Resti funerari del II sec… - FabrizioSantori : RT @CaratelliAugust: @FabrizioSantori Molti scavi a Roma senza regola sulla casilina Torre Gaia/Torre Angela hanno bloccato due quartieri c… - antidegrado76 : @SiTro82 @diarioromano Metro leggera … overground chiamala come vuoi, ma serve e la colombo è perfetta per lo scopo… - CaratelliAugust : @FabrizioSantori Molti scavi a Roma senza regola sulla casilina Torre Gaia/Torre Angela hanno bloccato due quartier… -

, durante alcuniordinari di manutenzione, emerge un tesoro dal passato: diversi resti funerari risalenti al II secolo d. C. , tra cui un'ara perfettamente conservata di una ragazza morta a ...Ancora una volta la terra restituisce un piccolo tesoro dellaantica a due metri di profondità, a via Tosti, nei pressi di via Latina, dove l'Acea sta facendoper una bonifica idrica della ...La scoperta in via Luigi Tosti, all'Appio-Latino: un'ara funebre di una 13enne perfettamente conservata, e i frammenti di un sarcofago con scene di caccia A Roma, durante alcuni scavi ordinari di ...Una ragazzina romana del II secolo dopo Cristo, la cui lapide è stata ritrovata oggi, due metri sotto l’asfalto di via Tosti, nel quartiere Appio Latino di Roma. A scavare, in principio, ...