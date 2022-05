Protesta degli addetti delle cooperative: i sindacati chiedono dignità per i 30 mila coinvolti in Toscana (Di martedì 3 maggio 2022) Manifestazione a Firenze per lo sblocco del contratto di secondo livello: in programma c'è anche lo sciopero Leggi su iltirreno.gelocal (Di martedì 3 maggio 2022) Manifestazione a Firenze per lo sblocco del contratto di secondo livello: in programma c'è anche lo sciopero

Advertising

reportrai3 : La protesta degli allevatori non si ferma. Da dicembre è nato un coordinamento unitario. Chiedono la vaccinazione p… - reportrai3 : Nel casertano la protesta degli allevatori contro gli abbattimenti di migliaia di capi macellati: 'De Luca ci ha im… - reportrai3 : Nel Casertano gli allevamenti di bufale stanno morendo e la protesta degli allevatori continua. Lunedì prossimo l'i… - leone52641 : RT @ultimenotizie: L'#Unesco ha vietato alla #Russia di partecipare alla conferenza che organizza ogni anno in occasione della Giornata mon… - GiusPecoraro : RT @ultimenotizie: L'#Unesco ha vietato alla #Russia di partecipare alla conferenza che organizza ogni anno in occasione della Giornata mon… -