Presentato “Sud Motor Expo”, a Morcone un evento tra passato, presente e futuro (Di martedì 3 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Allacciate le cinture perché sta arrivando il più grande evento del Centro Sud Italia: Sud Motor Expo”. Così il Patron di “Sud Motor Expo”, Alberto Scaperrotta, annuncia l’evento che si terrà dal 27 al 29 maggio prossimo nel centro fieristico di Morcone, in provincia di Benevento. “La manifestazione, che è dedicata al mondo dei Motori a 360 gradi, – dice Scaperrotta – non ci ha fermato la pandemia nel 2020, continueremo a lavorare per dare continuità ad un appuntamento che spero diventi appuntamento fisso nel panorama degli eventi nel Sannio. passato, presente e futuro sono le tre sezioni, che passano dall’educazione stradale, la relativa sicurezza. E poi ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 3 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Allacciate le cinture perché sta arrivando il più grandedel Centro Sud Italia: Sud”. Così il Patron di “Sud”, Alberto Scaperrotta, annuncia l’che si terrà dal 27 al 29 maggio prossimo nel centro fieristico di, in provincia di Ben. “La manifestazione, che è dedicata al mondo deii a 360 gradi, – dice Scaperrotta – non ci ha fermato la pandemia nel 2020, continueremo a lavorare per dare continuità ad un appuntamento che spero diventi appuntamento fisso nel panorama degli eventi nel Sannio.sono le tre sezioni, che passano dall’educazione stradale, la relativa sicurezza. E poi ...

Advertising

anteprima24 : ** Presentato “Sud Motor Expo”, a Morcone un evento tra passato, presente e futuro ** - GioDeMa1 : @zorroc82 Ma lui ha presentato le serate di prova in teatro di made in sud prima che iniziasse questa edizione in TV...forse per questo - AntonioNicolaPe : Il Comitato per la tutela del Centro Storico di Lecce ha presentato ricorso al TAR per impugnare la delibera della… - bellucci_bianca : RT @elenabonetti: Il fondo 'Impresa Donna' che abbiamo presentato è una buona notizia per tutto il mondo dell'impresa. Un investimento nel… - serenellamo : RT @elenabonetti: Il fondo 'Impresa Donna' che abbiamo presentato è una buona notizia per tutto il mondo dell'impresa. Un investimento nel… -

Pnrr e asili nido. In arrivo nuovo bando con scadenza a maggio ... di concerto con il Ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, il Ministro per il Sud, la ... con priorità a Basilicata, Molise, Sicilia , che hanno presentato meno candidature rispetto al budget ... Ascolti Made in Sud ancora in calo ...Sud, il programma ha fatto dunque registrare un ulteriore leggero calo di spettatori , anche se il dato non è al di sotto della media di Rai2 in prima serata. Clementino da casa ha anche presentato ... NapoliToday Temporali e temperature in calo da Nord a Sud: le previsioni meteo della settimana A eccezione di una breve fase più mite al Sud attesa nei prossimi giorni ... temporali e temperature in calo A livello sinottico la situazione non è ben definita, non sono presenti figure ... Ascolti Made in Sud ancora in calo Rispetto alle puntate precedenti di Made in Sud, il programma ha fatto dunque registrare un ulteriore leggero calo di spettatori, anche se il dato non è al di sotto della media di Rai2 in prima serata ... ... di concerto con il Ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, il Ministro per il, la ... con priorità a Basilicata, Molise, Sicilia , che hannomeno candidature rispetto al budget ......, il programma ha fatto dunque registrare un ulteriore leggero calo di spettatori , anche se il dato non è al di sotto della media di Rai2 in prima serata. Clementino da casa ha anche... Ascolti Made in Sud ancora in calo A eccezione di una breve fase più mite al Sud attesa nei prossimi giorni ... temporali e temperature in calo A livello sinottico la situazione non è ben definita, non sono presenti figure ...Rispetto alle puntate precedenti di Made in Sud, il programma ha fatto dunque registrare un ulteriore leggero calo di spettatori, anche se il dato non è al di sotto della media di Rai2 in prima serata ...