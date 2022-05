Paura a Gaeta | litigano per un parcheggio e lo aggredisce con un crick

(Di martedì 3 maggio 2022), lungomare Caboto. Una violenta aggressione si è consumata la sera di domenica primo maggio. Scatenata per futili motivi, nella colluttazione è rimasto ferito un ragazzo originario di Cassino. Leggi anche: Tragico incidente a Formia, auto contro scooter: 3 feriti, uno è gravissimo Dalla lite all’aggressione: cosa è successo L’aggressione è avvenuta intorno alle 22, nelle vicinanze di un locale sul lungomare Caboto. Secondo quanto si apprende tutto è cominciato per futili motivi. Causa della bagarre un. A seguito dell’acceso diverbio un giovane di Cassino è stato colpito con un. L’aggressore è poi scappato. Le condizioni del ragazzo Fortunatamente, le ferite riportate dal ragazzo non sono state gravi. Dopo che i sanitari del 118 hanno prestato le prime cure giovane lo hanno condotto all’ospedale Dono Svizzero ...

Advertising

giuly_gaeta : @justLucreziaM @FChiusaroli @CMau63 Diventò Spiderman e la paura svanì. - lillydessi : Paura al Luna Park: la giostra si rompe, feriti 3 ragazzini, uno è grave - Il Corriere della Città - CorriereCitta : Paura al Luna Park: la giostra si rompe, feriti 3 ragazzini, uno è grave - CorriereCitta : Fondi, incendio in un capannone industriale: fiamme altissime e tanta paura - giuly_gaeta : @FLoyakono A volte, se hai sofferto tanto, sviluppi la paura di essere felice. -

Il Corriere della Città

... 'Dove nessuno è figlio di nessuno' (Milano) Poesia senior 1° Vanessa Magnano, 'Poesia non scritta' (Cavour) 2° Roberta D'Agnese, 'Chi non ha' () 3° Mattia Pietro Franco Patrucco, '...Eppure, nonostante tutto, il legame con la propria terra è più forte della. Silvia e la sua ... GiovanniGaeta, lungomare Caboto. Una violenta aggressione si è consumata la sera di domenica primo maggio. Scatenata per futili motivi, nella colluttazione è rimasto ferito un ragazzo originario di Cassino. L ...Gaeta – Momenti di paura nella serata del 1 maggio sul lungomare Caboto, a Gaeta, dove una donna alla guida della sua automobile, per cause accora da accertare, ha perso il controllo del veicolo ...