Pagelle Villarreal Liverpool | TOP e FLOP all’intervallo – VOTI

(Di martedì 3 maggio 2022) I top ee iai protagonisti del match valido per le semifinali della Champions League 2021-2022:Ledei protagonisti del match tra, valido per il ritorno delle semifinali della Champions League 2021/2022. TOP: Capoue, Coquelin al termine del primo tempo: Arnold, Alcantara al termine del primo tempoAl termine del match L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

infoitsport : Champions League, Liverpool-Villarreal 2-0, pagelle: nessuna insufficienza tra i Reds, Manè e Salah incontenibili - fantapazzcom : Liverpool - Villarreal: le pagelle di Fantapazz - OdeonZ__ : Liverpool-Villarreal, le pagelle: Thiago 7,5, passa tutto dai suoi piedi. Salah e Manè da 7… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: #LiverpoolVillarreal, le pagelle: Thiago 7,5, passa tutto dai suoi piedi. Salah e Manè da 7 #UCL - infoitsport : Liverpool-Villarreal 2-0, le pagelle: Thiago è una delizia, Rulli l'unico a salvarsi tra gli spagnoli -

... da Ibrahimovic a Rebic: lo scudetto passa dai gemelli di cristallo Ledi Milan - ...15 Atalanta - Torino 4 - 4 20:15 Bologna - Inter 2 - 1 CALCIO - CHAMPIONS LEAGUE 21:00 Liverpool -...- Lipsia CALCIO - CHAMPIONS LEAGUE 21:00- Liverpool VOLLEY - SERIE A1 FEMMINILE 19:30 Monza - Conegliano VOLLEY - SUPERLEGA 13:30 Monza - Prisma Taranto 19:30 Milano - Piacenza Visualizza ...Sintesi Villarreal Liverpool 1-0. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE. Villarreal Liverpool 1-0: risultato e tabellino. Allo stadio de la Ceramica,si affrontano nel match valido per ...Da una parte il Liverpool di Klopp, che si è imposto in casa per due a zero, mettendo in difficoltà di fatto il “sottomarino giallo”, Villarreal. Sul campo di Manchester invece, sponda City, è venuto ...