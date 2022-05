Nunzio Stancampiano riceve una targa dal sindaco della sua città (Di martedì 3 maggio 2022) Grande successo per Nunzio Stancampiano Sono passati alcuni giorni da quando Nunzio Stancampiano ha lasciato la scuola di Amici 21, tuttavia il ballerino sta ricevendo tantissimi consensi sui social, e non solo. Il pubblico infatti continua a supportare e a sostenere l’allievo di Raimondo Todaro, che attualmente ha fatto ritorno a casa sua in Sicilia. L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 3 maggio 2022) Grande successo perSono passati alcuni giorni da quandoha lasciato la scuola di Amici 21, tuttavia il ballerino stando tantissimi consensi sui social, e non solo. Il pubblico infatti continua a supportare e a sostenere l’allievo di Raimondo Todaro, che attualmente ha fatto ritorno a casa sua in Sicilia. L'articolo proviene da Novella 2000.

