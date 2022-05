Advertising

Agenzia askanews

Gli abitanti di Mariupol che hanno vissuto per settimane nei sotterranei o chiusi in casa, ricominciano a uscire ma si trovano davanti una città. Alcuni distretti sono completamenti rasi al ......"Aleppo Europea". Potete guardare l'intero documentario Mariupol del compianto Mantas Kvedaravicius nel video che trovate in fondo a questo articolo. Mariupol, una città... Nella devastata Mariupol chi è rimasto prova a sopravvivere ricominciano a uscire ma si trovano davanti una città devastata. Alcuni distretti sono completamenti rasi al suolo o carbonizzati dai bombardamenti. Mancano acqua corrente, gas, elettricità ...