Millie Bobby Brown | ambassador Louis Vuitton eyewear SS 22

(Di martedì 3 maggio 2022) Life&People.it La celebre attrice di “Stranger Things”, serie evento targata Netflix,è stata scelta come nuovadella lineaPrimavera-Estate 2022 di. Da sempre grande amante del brand, sceglie capi firmati LV per diversi red carpet e apparizioni ufficiali. Anche la maison francese e il direttore creativo Nicolas Ghesquière avevano già espresso il loro interesse per la giovane donna e per la serie di cui è protagonista. Nel 2018 sono state realizzate delle magliette con stampe dedicate a Stranger Things per la collezione Primavera/Estate. Un legame forte fin dal 2016, quando il cast della serie aveva visitato il quartier generale di, quando già si vociferava l’avvio ...