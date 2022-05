Milan, Salvini: “Verona di solito non ci porta trionfi. Inter ancora favorita per lo scudetto” (Di martedì 3 maggio 2022) “Verona per noi non è esattamente fonte di trionfi, ma ce la giochiamo. Comunque l’Inter è ancora favorita”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a Cartabianca su Rai Tre, commentando la prossima partita del Milan in casa del Verona decisiva in chiave scudetto, e dimostrando ancora una volta di essere estremamente scaramantico su questo tema: “E’ lunga, è lunga”, ha aggiunto rispondendo a chi lo incalzava. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 3 maggio 2022) “per noi non è esattamente fonte di, ma ce la giochiamo. Comunque l’”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, a Cartabianca su Rai Tre, commentando la prossima partita delin casa deldecisiva in chiave, e dimostrandouna volta di essere estremamente scaramantico su questo tema: “E’ lunga, è lunga”, ha aggiunto rispondendo a chi lo incalzava. SportFace.

