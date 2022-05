Migrante abita nel garage | 28enne di Lusciano gli spara alla pancia

(Di martedì 3 maggio 2022) Ha minacciato due migranti di origine marocchina e ferito a colpi di pistola uno dei due perché alloggiavano in undi uno stabile abbandonato. Dopo il tentato omicidio si è poi datofuga e nascosto a, in provincia di Caserta. A finire in manette dopo indagini e ricerche serrate durate due settimane L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

il Dolomiti

Un altro che si siede sulle gambe delper immobilizzarlo. Il 25enne Pape Demba Wagne, ...a Pontedera, è giunto in Italia 5 anni fa, e vive vendendo braccialetti e souvenir ai turisti. L'...A parlare è Andrea Searle, donna di origini cilene ma che ormainel Senese. 'Per noi è il ... Andrea Searle è la responsabile dell'associazione Kirikuci, sartoria. 'La nostra associazione ... Accoglienza, "Tra migranti, profughi ucraini e senzatetto mancano strutture e Trento sta soffrendo. Serve un impegno provinciale" Chi resta, gli ultimi guardiani degli abitati in abbandono, mostrano a Teti antropologo, “in diaspora” con se stesso, il senso di un obbligo morale di non abbandonare il luogo natio, di non lasciarlo ...