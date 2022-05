Meteo, il volto instabile della primavera: sole e temporali per tutta la settimana (Di martedì 3 maggio 2022) Inizio settimana con tempo variabile e pomeriggi temporaleschi specie sull’arco alpino e le vicine pianure, in estensione alle zone appenniniche del Centro fino alla Puglia e alla Basilicata. Lo scenario non cambierà fino a mercoledì-giovedì con l’alternanza di pause asciutte e soleggiate durante la mattina e con un deciso aumento dell'instabilità durante le ore pomeridiane. Nella seconda parte della settimana si attendono precipitazioni più abbondanti, temporali e grandine che colpiranno in particolare il Centro Nord. Protetto dall’anticiclone il Sud con temperature in rialzo. Leggi su tg24.sky (Di martedì 3 maggio 2022) Iniziocon tempo variabile e pomeriggi temporaleschi specie sull’arco alpino e le vicine pianure, in estensione alle zone appenniniche del Centro fino alla Puglia e alla Basilicata. Lo scenario non cambierà fino a mercoledì-giovedì con l’alternanza di pause asciutte eggiate durante la mattina e con un deciso aumento dell'instabilità durante le ore pomeridiane. Nella seconda partesi attendono precipitazioni più abbondanti,e grandine che colpiranno in particolare il Centro Nord. Protetto dall’anticiclone il Sud con temperature in rialzo.

infoitinterno : Meteo, il volto instabile della primavera: sole e temporali per tutta la settimana - SkyTG24 : Meteo, il volto instabile della primavera: sole e temporali per tutta la settimana - infoitinterno : Meteo: Maggio dal Doppio Volto, la Tendenza per il prossimo Mese è Cambiata. Gli ultimi Aggiornamenti - infoitinterno : Meteo: Maggio dal Doppio Volto, la Tendenza per il prossimo Mese è Cambiata. Gli ultimi Aggiornamenti - ilmeteoit : #Meteo: #Maggio dal #Doppio #Volto, la #Tendenza per il prossimo #Mese è #Cambiata. Gli ultimi #Aggiornamenti -