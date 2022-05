Mattarella arriva in Portogallo per il simposio Cotec a Braga, ecco gli onori militari in aeroporto (Di martedì 3 maggio 2022) Portogallo, 03 maggio 2022 Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è giunto in serata all'aeroporto Francisco Sá Carneiro di Porto, accolto con gli onori militari. Domani il Capo dello Stato ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 3 maggio 2022), 03 maggio 2022 Il Presidente della Repubblica Sergioè giunto in serata all'Francisco Sá Carneiro di Porto, accolto con gli. Domani il Capo dello Stato ...

Advertising

Quirinale : #Strasburgo, il Presidente #Mattarella ???? arriva al Palais de l’Europe accolto dal Presidente dell’Assemblea Parlam… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella ???? arriva all’aeroporto di #Strasburgo per la visita al Consiglio d’#Europa - Mafara72 : RT @Quirinale: #Portogallo ???? il Presidente #Mattarella ???? arriva all’aeroporto di Porto per la partecipazione al XV Simposio #COTEC Europa… - Affaritaliani : Mattarella arriva in Portogallo per il simposio Cotec a Braga, ecco gli onori militari in aeroporto - carloarbini51 : RT @Quirinale: #Portogallo ???? il Presidente #Mattarella ???? arriva all’aeroporto di Porto per la partecipazione al XV Simposio #COTEC Europa… -