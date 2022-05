(Di martedì 3 maggio 2022) L’artistaracconta anche che, all’apice del successo, aveva pensato di smettere e chiudere per sempre con la musica.Nella vita dic’è anche ildi aver perso un. Il cantante ne parla in un’intervista a Il Corriere della Sera in occasione dell’uscita della sua ultima autobiografia, “Una storia”, in uscita il 5

Advertising

infoitcultura : Ligabue e il dramma del figlio nato morto: «Si chiamava Leon. Era un affarino di un chilo» -

Nella vita dic'è anche ildi aver perso un figlio. Il cantante ne parla in un'intervista a Il Corriere della Sera in occasione dell'uscita della sua ultima autobiografia, 'Una storia', in uscita il ...Era Lucio Dalla ", raccontaal Corriere della Sera. Quel "maestro" che ascoltando vent'anni dopo "Certe notti" lo chiamò per dirgli che quell' album avrebbe venduto 700 mila copie. " Clic. ...Un vero e proprio dramma quello vissuto da uno dei vecchi vincitori del Festivalbar che racconta quanto gli è capitato con estrema tristezza. Luciano Ligabue racconta il dramma del figlio nato morto.Nella vita di Ligabue c'è anche il dramma di aver perso un figlio. Il cantante ne parla in un'intervista a Il Corriere della Sera in occasione dell'uscita della sua ultima autobiografia, "Una storia", ...