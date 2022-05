Klopp nella storia | come lui solo Ancelotti | Ferguson e Lippi!

(Di martedì 3 maggio 2022) Jurgen, oltre la qualificazione alla finale di Champions League, può festeggiare un altro importante traguardosua carriera da allenatore. Infatti quella di questa stagione sarà la sua quarta finale di Champions League in carriera.record finali Record assoluto per un allenatorecompetizione che dividerà con Carlo(almeno fino a domani sera nel caso in cui il Real Madrid dovesse ribaltare il risultato dell’andata), Alexe Marcello Lippi. Il record è arrivato dopo aver sconfitto il Villareal 5 a 2 dopo le due partite di andata e ritorno. Giacomo Pio Impastato

Advertising

OptaPaolo : 4 - L'allenatore del Liverpool Jürgen Klopp ha raggiunto la finale di Champions League per la quarta volta, nessun… - Giuseppe_924 : RT @smgii1908: Unico allenatore a battere Jurgen Klopp nella UEFA Champions League 21/22 - alexcobra11 : @lordmaquac @jo19N26 Se un giocatore come Minamino, pur giocando poco o nulla (decisivo cmq nella conquista della C… - REALMIKASASIMP : RT @smgii1908: Unico allenatore a battere Jurgen Klopp nella UEFA Champions League 21/22 - Gyomei_3 : RT @smgii1908: Unico allenatore a battere Jurgen Klopp nella UEFA Champions League 21/22 -

... poi da un colpo di testa di Luis Diaz (fatto entrare daal posto di uno spento Diogo Jota) ...di Saint Denis a Parigi il Liverpool (alla decima finale di Coppa dei Campioni/Champions League...... 2 - 0 al 45' con Dia e Coquelin! Nell'infuocata cornice dello Stadio della Ceramica il Liverpool e il Villarreal si sfidanogara di ritorno delle semifinali di Champions League .si ...I reds, sotto 2-0 all'intervallo, ribaltano il match nella ripresa e chiudono i conti. LA PARTITA - Emery per la formazione del Villarreal sceglie Gerard Moreno e Dia in avanti, con Lo Celso a destra, ...Il Villarreal di Unai Emery spaventa il Liverpool di Klopp per un tempo, si porta avanti 2-0, pareggiando il risultato subito all'andata, ma nella ripresa i Reds entrano in campo con un'altro spirito ...