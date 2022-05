Isola 16, tredicesima puntata: eliminata Ilona Staller, sorprendente confronto tra Roger Baduino e la sua ex Beatrix Marino. I nominati sono… (Di martedì 3 maggio 2022) È appena terminata una nuova puntata de L’Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. La padrona di casa, come di consueto, ha accolto il pubblico a casa affiancata dai suoi due opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Alvin, inviato di questa sedicesima edizione de L’Isola, ha presentato le principali dinamiche dello show. Con lo scioglimento dei Cucaracha e dei Tiburon, le tensioni non si sono mai spente. L’esistenza delle due fazioni infatti è rimasta sull’Isola piuttosto evidente. Il più criticato tra i naufraghi è stato Alessandro. Il figlio di Carmen di Pietro è stato infatti accusato dai suoi compagni di fare il doppio gioco. “Dormi di qua, mangi di là… ti devi decidere” ha tuonato Clemente Russo. Carmen ha perso le staffe e si è scagliata contro il pugile accusandolo di aver ... Leggi su isaechia (Di martedì 3 maggio 2022) È appena terminata una nuovade L’dei Famosi, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. La padrona di casa, come di consueto, ha accolto il pubblico a casa affiancata dai suoi due opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Alvin, inviato di questa sedicesima edizione de L’, ha presentato le principali dinamiche dello show. Con lo scioglimento dei Cucaracha e dei Tiburon, le tensioni non si sono mai spente. L’esistenza delle due fazioni infatti è rimasta sull’piuttosto evidente. Il più criticato tra i naufraghi è stato Alessandro. Il figlio di Carmen di Pietro è stato infatti accusato dai suoi compagni di fare il doppio gioco. “Dormi di qua, mangi di là… ti devi decidere” ha tuonato Clemente Russo. Carmen ha perso le staffe e si è scagliata contro il pugile accusandolo di aver ...

