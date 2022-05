Festa della mamma | un dono speciale per una persona speciale | con i regali solidali di Farmacisti in aiuto

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 3 maggio 2022) Laè sempre la… e come ogni anno a lei viene dedicata un’interache nel 2022 si celebra l’8 maggio: laè una ricorrenzadedicata a colei che ci ha donato la vita e che ci insegna come affrontarla. A lei sarà riservato per sempre un posto d’onore nel nostro cuore ed è a lei che saremo per sempre legati, anche da adulti. Per rendere questo giorno ancora piùinricorda che spesso ipiù significativi sono quelli che vengono dal cuore: “Al posto dei soliti fiori o cioccolatini un regalo solidale può davvero lasciare il segno – spiega Tullio Dariol, presidente diin ...