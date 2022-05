Draghi su Lavrov a Rete 4: “Opinioni false e aberranti, oscena la parte riferita a Hitler”. Urso: “Sentiremo Agcom e Rai” (Di martedì 3 maggio 2022) Il Premier: "Quello che ha detto Lavrov è aberrante. E per quanto riguarda la parte riferita a Hitler, è davvero oscena. La televisione trasmette liberamente queste Opinioni. Si è parlato di intervista ma in realtà è stato un comizio. Bisogna chiedersi se è accettabile di invitare una persona che chiede di essere intervistato senza nessun contraddittorio" L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 3 maggio 2022) Il Premier: "Quello che ha dettoè aberrante. E per quanto riguarda la, è davvero. La televisione trasmette liberamente queste. Si è parlato di intervista ma in realtà è stato un comizio. Bisogna chiedersi se è accettabile di invitare una persona che chiede di essere intervistato senza nessun contraddittorio" L'articolo proviene da Firenze Post.

