Una Vita Anticipazioni 3 maggio 2022: Ignacio è un bastardo, Alodia è disperata! (Di lunedì 2 maggio 2022) Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 2 maggio 2022 su Canale 5. Le trame rivelano che dopo aver fatto i suoi comodi Ignacio ristabilirà le distanze con Alodia facendo precipitare la poverina in una crisi profonda! Leggi su comingsoon (Di lunedì 2 maggio 2022) Scopriamo insieme ledella Puntata di Unain onda il 2su Canale 5. Le trame rivelano che dopo aver fatto i suoi comodiristabilirà le distanze confacendo precipitare la poverina in una crisi profonda!

