Ucraina, l'ex calciatore Vavassori torna a casa, alla fine ha cambiato idea: 'Non ho più la testa per combattere' (Di lunedì 2 maggio 2022) L'ex calciatore Ivan Luca Vavassori torna a casa: 'Sono stufo, per me è sufficiente così. E' tempo di tornare a casa. Non ho più la testa per andare avanti'. Vavassori, l'ex calciatore di 29 anni ... Leggi su globalist (Di lunedì 2 maggio 2022) L'exIvan Luca: 'Sono stufo, per me è sufficiente così. E' tempo dire a. Non ho più laper andare avanti'., l'exdi 29 anni ...

luc_sca : Ivan Vavassori, il mercenario italiano partito per difendere l'Ucraina del buffone Zelensky torna a casa: “Non ho… - globalistIT : - News24_it : Guerra Russia-Ucraina, l’ex calciatore Ivan Luca Vavassori torna a casa: “Sono stanco, è ora di… - Il Fatto Quotidi… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: GUERRA: L'EX CALCIATORE TORNA A CASA Vavassori si era arruolato come volontario in Ucraina a fianco dell’esercito di… - fattoquotidiano : GUERRA: L'EX CALCIATORE TORNA A CASA Vavassori si era arruolato come volontario in Ucraina a fianco dell’esercito… -