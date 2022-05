Masters 1000 Madrid | Murray supera in due set Thiem

Leggi su sportface

(Di lunedì 2 maggio 2022) Va in archivio il primo turno deldi, Sulla terra battuta spagnola Andyun Dominical rientro dopo una lunga riabilitazione: l’ex numero 1 al mondo vince in due set 6-3 6-4 in un’ora e quarantadue. Ora perc’è la sfida contro Shapovalov che a sua volta si è qualificato grazie alla vittoria su Ugo Humbert. Il canadese, testa di serie numero 14, si è imposto per 7-6(1) 6-3 e si regala la sfida contro il britannico. Avanza anche Grigor Dimitrov. Il bulgaro, numero 20 ATP, regola Maxime Cressy, proveniente dalle qualificazioni, per 6-2 7-6(4) e se la vedrà con Schwartzman, che si è imposto in tre set in poco più di due ore contro Benoit Paire col punteggio di 6-2 6(5)-7 6-1. Sorride anche Cameron Norrie, testa di serie ...