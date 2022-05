Frollini alla marmellata | golosi biscotti facilissimi da fare!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 2 maggio 2022) Vuoi realizzare deicon ingredienti semplici ma chevista siano deliziosi e invitanti? La ricetta qui di seguito è quella giusta per te! In pochissime mosse realizzerai deimela semplici ma delicatissimi. Oltre al palato anche la vista si innamorerà di questi piccoliteneri e fragranti. Saranno buonissimi e perfetti in qualunque momento della giornata. Ripieno Cominciamo ad occuparci della ricetta realizzando il ripieno. Gli ingredienti da usare sono: 2 cucchiai di zucchero semolato Cannella 1 cucchiaio di burro 2 mele 1 cucchiaio di miele Per prima cosa dobbiamo pulire ed eliminare il torsolo delle mele per poi grattugiarle. Dopodiché trasferiamo il risultato in una padella e aggiungiamo dentro lo zucchero semolato, la cannella e il burro. Adagiamo su un ...