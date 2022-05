“E’ ossessionato da noi”, il duro comunicato della Lazio contro Mourinho (Di lunedì 2 maggio 2022) La tensione tra Lazio e Roma è sempre più alta. Il club biancoceste ha deciso di rispondere per le rime dopo le accuse dello Special One che aveva denunciato un episodio arbitrale a favore dei biancocelesti: il gol di Acerbi per il definitivo 3-4 contro lo Spezia, secondo il portoghese in fuorigioco. La Lazio ha pubblicato un comunicato durissimo. “Il fatto che nel 2022 un allenatore di un’altra squadra, durante le sue conferenze stampa, faccia ripetutamente riferimento a presunti favori arbitrali a squadre concorrenti e che, allo stesso tempo, alcuni giornalisti sportivi nazionali, di dichiarata fede calcistica, si infervorino sullo stesso argomento, dimenticando il loro ruolo professionale e il dovere di imparzialità, dimostra alcune cose: che la Lazio è ossessivamente nei loro pensieri più di altri ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 2 maggio 2022) La tensione trae Roma è sempre più alta. Il club biancoceste ha deciso di rispondere per le rime dopo le accuse dello Special One che aveva denunciato un episodio arbitrale a favore dei biancocelesti: il gol di Acerbi per il definitivo 3-4lo Spezia, secondo il portoghese in fuorigioco. Laha pubblicato undurissimo. “Il fatto che nel 2022 un allenatore di un’altra squadra, durante le sue conferenze stampa, faccia ripetutamente riferimento a presunti favori arbitrali a squadre concorrenti e che, allo stesso tempo, alcuni giornalisti sportivi nazionali, di dichiarata fede calcistica, si infervorino sullo stesso argomento, dimenticando il loro ruolo professionale e il dovere di imparzialità, dimostra alcune cose: che laè ossessivamente nei loro pensieri più di altri ...

