Delitto La Torre. Quella mattina a Palermo. (Di lunedì 2 maggio 2022) di Agostino Spataro. La mattina del 30 aprile 1982, con i compagni della segreteria della Federazione Pci di Agrigento, siamo nell’ufficio di Michelangelo Russo all’Ars in attesa d’incontrare alle 9,30 una delegazione del Psi, capeggiata dall’on. Salvatore Lauricella, (presidente dell’Ars), con cui affrontare alcune questioni inerenti i rapporti, alquanto tesi, fra i due partiti nell’agrigentino. Leggi su freeskipper (Di lunedì 2 maggio 2022) di Agostino Spataro. Ladel 30 aprile 1982, con i compagni della segreteria della Federazione Pci di Agrigento, siamo nell’ufficio di Michelangelo Russo all’Ars in attesa d’incontrare alle 9,30 una delegazione del Psi, capeggiata dall’on. Salvatore Lauricella, (presidente dell’Ars), con cui affrontare alcune questioni inerenti i rapporti, alquanto tesi, fra i due partiti nell’agrigentino.

freeskipperIT : Delitto La Torre. Quella mattina a Palermo. - 1ettoreb : RT @OGiannino: Apro twt solo ora. E mi dedico solo ai martiri. In primis Pio La Torre,sindacalista poi deputato PCI ucciso oggi 1982 a Pale… - Rosaria1949 : RT @OGiannino: Apro twt solo ora. E mi dedico solo ai martiri. In primis Pio La Torre,sindacalista poi deputato PCI ucciso oggi 1982 a Pale… - SpataroAgostino : Delitto La Torre QUELLA MATTINA A PALERMO Un ricordo di Agostino Spataro - HSpeciosa : RT @OGiannino: Apro twt solo ora. E mi dedico solo ai martiri. In primis Pio La Torre,sindacalista poi deputato PCI ucciso oggi 1982 a Pale… -