Crolla il potere d’acquisto degli italiani | i numeri

(Di lunedì 2 maggio 2022) Nel pubblicare il dato delle retribuzioni contrattuali, cresciute in un anno di un modesto 0,7%, l’Istat ha avvertito che, nel 2022, l’indice crescerà in media dello 0,8% ed il, considerando le dinamiche inflazionistiche, subirà un calo di cinque punti percentuali. E come poteva essere altrimenti con un un mercato del lavoro che fatica a riprendersi dallo choc della pandemia, con l’inflazione che ha raggiunto il 6,2%, un carrello della spesa che lievita ed un costo delle bollette che diventa quasi proibitivo? “Purtroppo ogni volta che c’è una crisi la prima cosa che salta è il rinnovo contrattuale. In occasione della recessione iniziata nel settembre 2008 ne abbiamo avuto la dimostrazione, raggiungendo primati imbarazzanti”, spiega Mauro Antonelli, Responsabile dell’Ufficio studi di Unione Nazionale Consumatori, aggiungendo “così, ...

V94Valerio : RT @FaccioTommaso: “Durante le crisi si è chiesto ai ricchi di contribuire di più”. Guerra, crisi climatica, caro prezzi. Crescono i pove… - paoloigna1 : RT @claraspada: #TraIVizi #SalaLettura Vuoto di senso crolla l'Occidente, soffocherà per ingordigia e assurda sete di potere e dall'Orien… - akhetaton11 : RT @santangelo_s: #Ucraina: mi sembra ci siano sostanzialmente 4 scenari: 1) i #negoziati hanno successo e le #sanzionisospese; 2) i negozi… - FaccioTommaso : “Durante le crisi si è chiesto ai ricchi di contribuire di più”. Guerra, crisi climatica, caro prezzi. Crescono i… - clacolosimo : Comunque il mondo sottovaluta il Suo potere. Dicembre: Atalanta è solidamente 4ª -> l’Atalanta crolla. Febbraio: In… -

BorsaInside.com

...ild'acquisto e quali sono le conseguenze del calo Per capire meglio cosa sta accadendo in Italia tra aumento dei prezzi e retribuzioni ferme proviamo prima di tutto a spiegare cos'è il...Questo vuol dire che i nostri risparmi sono a rischio Dopo il rublol'euro Durante la ... Con l'inflazione e i prezzi in aumento, è proprio ildi acquisto (e di credito) ad essere in ... Allarme Istat: crolla il potere d'acquisto degli Italiani. Aumenta inflazione ma non gli stipendi L’inizio settimanale di Twitter si è aperto nuovamente all’insegna di Elon Musk, la cui azienda principale, Tesla, nei giorni scorsi è crollata ... che Elon Musk potrebbe essere distratto ...La Fiorentina, infatti, nelle ultime dieci gare ha segnato appena dieci gol, una media bassissima di un centro a partita che forse potrebbe costare il mancato ... La media realizzativa è a dir poco ...