«Buon Primo Maggio e buon Concertone a tutti Avrei voluto essere lì ma credo che il mio invito si sia perso»

Leggi su iodonna

(Di lunedì 2 maggio 2022) Fedez è di nuovo uno dei protagonisti del concerto del. Anche a distanza. Il rapper è a New York con la moglie Chiara Ferragni per partecipare al Met Gala. Ma in occasione del, ha condiviso tra le Stories di Instagram un post polemico con un riferimento a quanto accaduto l’anno scorso. Quando il cantante ha rivelato il tentativo di censura del suo intervento da parte della Rai. Ambra Angiolini, look per l’Ucraina e lacrime al Concerto del...