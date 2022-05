Beautiful Anticipazioni 3 maggio 2022: Flo e Zoe contano su Ridge ma Lui... (Di lunedì 2 maggio 2022) Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 3 maggio su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano che mentre Zoe tenterà di rimettere a posto le cose con Carter, Flo penserà al futuro lavorativo. Per entrambe, Ridge sarà l'ago della bilancia! Leggi su comingsoon (Di lunedì 2 maggio 2022) Scopriamo insieme ledella Puntata diin onda il 3su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano che mentre Zoe tenterà di rimettere a posto le cose con Carter, Flo penserà al futuro lavorativo. Per entrambe,sarà l'ago della bilancia!

zazoomblog : Brave and Beautiful anticipazioni: Cesur scopre tutto un piano per smascherare Riza - #Brave #Beautiful… - redazionetvsoap : #braveandbeautiful #anticipazioni Imprigionato ma... fino a quando? - MedInfinityIT : Cosa succederà nella puntata di oggi di Brave and Beautiful? Corri a scoprirlo su Mediaset Infinity ?? - redazionetvsoap : Amnesia già finita! #beautiful #anticipazioni #puntateamericane - redazionetvsoap : #beautiful #anticipazioni La #trama di #oggi, #2maggio -