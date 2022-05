Ultime Notizie – Lavrov: “Italia in prima fila contro la Russia” (Di domenica 1 maggio 2022) “L’Italia è in prima fila tra coloro che adottano sanzioni anti-Russia e promuove iniziative. All’inizio eravamo sorpresi, poi ci siamo abituati”. Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, si esprime così nell’intervista a Zona Bianca, su Retequattro. “Ci sembrava che l’Italia avesse un approccio diverso e potrebbe distinguere il bianco dal nero. Alcune dichiarazioni di politici Italiani sono andate oltre le norme diplomatiche. Io ho un bellissimo rapporto con il popolo Italiano, non è questo in discussione”, dice Lavrov, che affronta il tema della guerra Russia-Ucraina a 360 gradi. Terza guerra mondiale? “I mass media occidentali e i politici occidentali travisano, quando si parla delle minacce come la terza ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 1 maggio 2022) “L’è intra coloro che adottano sanzioni anti-e promuove iniziative. All’inizio eravamo sorpresi, poi ci siamo abituati”. Il ministro degli Esteri russo, Sergei, si esprime così nell’intervista a Zona Bianca, su Retequattro. “Ci sembrava che l’avesse un approccio diverso e potrebbe distinguere il bianco dal nero. Alcune dichiarazioni di politicini sono andate oltre le norme diplomatiche. Io ho un bellissimo rapporto con il popolono, non è questo in discussione”, dice, che affronta il tema della guerra-Ucraina a 360 gradi. Terza guerra mondiale? “I mass media occidentali e i politici occidentali travisano, quando si parla delle minacce come la terza ...

Agenzia_Ansa : Campania, Sicilia, Calabria e Puglia sono tra le cinque regioni europee con l'occupazione più bassa nel 2021 insiem… - sole24ore : ?? #Zelensky: «In questa guerra tra #Russia e #Ucraina l’#Italia si è schierata al nostro fianco in modo chiaro»… - fanpage : #Kiev bombardata per 'umiliare l'ONU', è quanto sostiene il presidente ucraino Zelensky - corgiallorosso : LIVE Roma-Bologna 0-0 – 61' Pellegrini dal limite, sul fondo - liberismorisor1 : RT @GustavoMichele6: Ucraina ultime notizie. Scholz: pacifismo superato, ucraini devono essere armati. Mariupol, in corso evacuazione dall’… -