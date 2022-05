Francesca De André vittima di "una grave aggressione, violenza fisica": il racconto (Di domenica 1 maggio 2022) Francesca De André, la nipote di Faber, ha raccontato sui social di essere stata vittima di "una grave aggressione". A causa delle sue "tragiche condizioni psicofisiche" da qualche giorno non era sui social e la colpa... Leggi su europa.today (Di domenica 1 maggio 2022)De, la nipote di Faber, ha raccontato sui social di essere statadi "una". A causa delle sue "tragiche condizioni psicofisiche" da qualche giorno non era sui social e la colpa...

infoitcultura : Francesca De André: «Ho subito una grave violenza, sono in condizioni psicofisiche tragiche» - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Il post di Francesca De André: «Ho subito una grave violenza, sono in condizioni psicofisiche tragiche» - Corriere : Il post di Francesca De André: «Ho subito una grave violenza, sono in condizioni psicofisiche tragiche» - francobus100 : Francesca De Andrè, l'annuncio choc: «Sono in condizioni psicofisiche tragiche» - fanpage : Francesca De Andrè ha rivelato di aver subito forti violenze fisiche e psicologiche -