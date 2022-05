Conto K, gas russo pagato in rubli: l'ungherese Szijjarto smaschera l'Europa, chi si è piegato a Putin (Di domenica 1 maggio 2022) La decisione di Putin di far pagare il gas in rubli ha sconvolto la comunità internazionale. Anche se l'Europa non sembra essere unita nella reazione a questa presa di posizione. Ecco perché gli occhi sono tutti puntati sulla riunione straordinaria dei ministri dell'Energia in programma domani. Si attendono, infatti, indicazioni più chiare. A prevalere, per ora, è la linea della cautela su pressione della Germania, uno dei paesi più esposti alle forniture russe. Intanto in Europa si discute del nuovo pacchetto di sanzioni, che dovrebbe includere un embargo graduale del petrolio russo. Una botta pesante per Putin, visto che l'export di greggio rappresenta per Mosca la principale fonte di introiti. Mentre su questo fronte sembra esserci compattezza in Ue, sul pagamento del ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 1 maggio 2022) La decisione didi far pagare il gas inha sconvolto la comunità internazionale. Anche se l'non sembra essere unita nella reazione a questa presa di posizione. Ecco perché gli occhi sono tutti puntati sulla riunione straordinaria dei ministri dell'Energia in programma domani. Si attendono, infatti, indicazioni più chiare. A prevalere, per ora, è la linea della cautela su pressione della Germania, uno dei paesi più esposti alle forniture russe. Intanto insi discute del nuovo pacchetto di sanzioni, che dovrebbe includere un embargo graduale del petrolio. Una botta pesante per, visto che l'export di greggio rappresenta per Mosca la principale fonte di introiti. Mentre su questo fronte sembra esserci compattezza in Ue, sul pagamento del ...

fattoquotidiano : Eni in procinto di aprire un conto presso Gazprombank per aderire al meccanismo di pagamenti in rubli del gas russo - petergomezblog : Bloomberg: Eni in procinto di aprire un conto presso Gazprombank per aderire al meccanismo di pagamenti in rubli de… - Erminio66384249 : RT @Libero_official: Gas russo in rubli: il ministro degli Esteri ungherese #Szijjártó ha detto che rispetterà il diktat del Cremlino: “Non… - ALBERTOSEVERIN7 : RT @Libero_official: Gas russo in rubli: il ministro degli Esteri ungherese #Szijjártó ha detto che rispetterà il diktat del Cremlino: “Non… - DLFederico98 : @Hernandzismo2 Ma ti rendi conto? Ma poi se non lavoro posso pure avere il bonus luce e gas, e altri sgravi fiscali… -