Chiara Nasti è incinta | Mattia Zaccagni lo svela in campo | le parole dopo l’annuncio

Leggi su blog.libero

(Di domenica 1 maggio 2022)e il centrocampista della Laziostanno per diventare genitori. L’influencer èe il calciatore lo ha annunciato sul, in modo spettacolare. La coppia hato la bella notizia durante la partita Spezia-Laziocheha esultato con un pollice in bocca e il pallone sotto la maglietta. Un chiaro messaggio che ha dato il via allaper ufficializzare il tutto sui social: «Ti aspettiamo amore mio». La coppia aspetta il primo figlio e nel corso della partita Spezia – Lazio, finita 3 – 4,hato l’attesa mettendo il pallone sotto la maglia e il pollice in bocca. Provedel aveva appena regalato alla Lazio con un autogol la ...