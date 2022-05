Alemany (Barcellona): «Nessun incontro con l’agente di Lewandowski» (Di domenica 1 maggio 2022) . Le parole del direttore sportivo blaugrana Mateu Alemany, direttore sportivo del Barcellona, ha parlato a Movistar del mercato blaugrana. Lewandowski – «Non c’è stato alcun incontro con l’agente di Lewandowski. Inoltre, non mi piace parlare del processo di negoziazione: è qualcosa di privato. Non ci piace parlare di giocatori sotto contratto con altri club». DEMBELE E GAVI – «Ousmane Dembélé e Gavi vogliono continuare qui, questo è davvero importante, faremo del nostro meglio affinché entrambi rimangano al Barça. Abbiamo dei limiti al budget salariale, come dico sempre, quindi dobbiamo stare attenti. Faremo del nostro meglio». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 maggio 2022) . Le parole del direttore sportivo blaugrana Mateu, direttore sportivo del, ha parlato a Movistar del mercato blaugrana.– «Non c’è stato alcuncondi. Inoltre, non mi piace parlare del processo di negoziazione: è qualcosa di privato. Non ci piace parlare di giocatori sotto contratto con altri club». DEMBELE E GAVI – «Ousmane Dembélé e Gavi vogliono continuare qui, questo è davvero importante, faremo del nostro meglio affinché entrambi rimangano al Barça. Abbiamo dei limiti al budget salariale, come dico sempre, quindi dobbiamo stare attenti. Faremo del nostro meglio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

