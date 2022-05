2 - 1 all'Udinese, l'Inter resta in scia del Milan (Di domenica 1 maggio 2022) Grazie alle reti di Perisic e Lautaro Martinez l'Inter risponde al Milan e resta in corsa per lo scudetto. Dopo il successo dei rossoneri a San Siro con la Fiorentina, la squadra di Simone Inzaghi si ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 1 maggio 2022) Grazie alle reti di Perisic e Lautaro Martinez l'risponde alin corsa per lo scudetto. Dopo il successo dei rossoneri a San Siro con la Fiorentina, la squadra di Simone Inzaghi si ...

zavar0v : @Inter Manca un rigore all'Udinese. L'ha confermato anche Enzo Arlotta. - CMercatoNews : ???? L'#Inter non molla e torna a vincere contro l'#Udinese ??Il #Milan è avvisato per lo #Scudetto: che lotta all'ul… - giornaleradiofm : 2-1 all'Udinese, l'Inter resta in scia del Milan - TweetNotizie : L'Inter soffre ma rimane aggrappata al sogno scudetto: 2-1 all'Udinese, è a -2 dal Milan #UdineseInter #SerieATIM - tetta70 : #MilanFiorentina noi fortunati con gli errori avversari ( #Radu , #Terracciano ) #UdineseInter voi fortunati con g… -