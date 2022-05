Guida agli incentivi 2022 - Ecco tutto quello che bisogna sapere (e fare) per accedere ai contributi (Di lunedì 11 aprile 2022) Gli incentivi statali all'acquisto di auto a basse emissioni saranno prenotabili solo tra qualche giorno. Il decreto del presidente del consiglio che ne disciplina l'erogazione, approvato il 6 aprile scorso, sarà infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale solo dopo la registrazione della Corte dei conti, cosa che richiede un tempo non determinabile a priori (anche se in genere non superiore a 15 giorni). Nel frattempo, può essere utile spiegare, con la formula domanda/risposta, tutto ciò che è utile sapere sugli incentivi 2022. Con l'avvertenza che non esistendo ancora un testo ufficiale - né, tantomeno, un manuale per la gestione delle prenotazioni - alcune procedure applicative potrebbero leggermente cambiare nei prossimi giorni. Quando si potranno acquistare auto nuove con gli ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 11 aprile 2022) Glistatali all'acquisto di auto a basse emissioni saranno prenotabili solo tra qualche giorno. Il decreto del presidente del consiglio che ne disciplina l'erogazione, approvato il 6 aprile scorso, sarà infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale solo dopo la registrazione della Corte dei conti, cosa che richiede un tempo non determinabile a priori (anche se in genere non superiore a 15 giorni). Nel frattempo, può essere utile spiegare, con la formula domanda/risposta,ciò che è utilesugli. Con l'avvertenza che non esistendo ancora un testo ufficiale - né, tantomeno, un manuale per la gestione delle prenotazioni - alcune procedure applicative potrebbero leggermente cambiare nei prossimi giorni. Quando si potranno acquistare auto nuove con gli ...

oneus_italia : RT @oneus_italia: @official_ONEUS [#NOTIZIA] To Moons, non dimenticate di mettere delle reazioni agli articoli di Naver che riguardano i O… - oneus_italia : @official_ONEUS [#NOTIZIA] To Moons, non dimenticate di mettere delle reazioni agli articoli di Naver che riguarda… - tveffe : ???????????????????? la Guida agli Episodi della prima stagione di #Naomi con le sinossi degli episodi S01E10 'Fallout' e S01… - ComunediBergamo : RT @molte_fedi: «'Sbirciare la bellezza' si può sfogliare e leggere comodamente a casa o può dare una meta alle nostre passeggiate: una vis… - BergamoAcli : RT @molte_fedi: «'Sbirciare la bellezza' si può sfogliare e leggere comodamente a casa o può dare una meta alle nostre passeggiate: una vis… -