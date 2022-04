LIVE Musetti-Ramos-Vinolas, ATP Marrakech 2022 in DIRETTA: tra poco l’esordio del toscano in Marocco (Di martedì 5 aprile 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:33 Secondo confronto nelle carriere di Musetti e Ramos: c’è aria di rivincita dopo il 6-1 6-3 rifilato dall’iberico all’azzurro a Indian Wells soltanto pochi mesi fa. 14:30 Non si è qualificato nemmeno Gian Marco Moroni, sconfitto dall’altro bosniaco Mirza Basic con un doppio 6-4. Per loro l’unica speranza è di rientrare dalla porta secondaria, alias da lucky loser. 14:27 Damir Dzumhur ha negato la qualificazione ad Andrea Vavassori, con un 6-4 al terzo set. Si procederà tra poco, dunque, a iniziare con il confronto tra Lorenzo Musetti e Albert Ramos-Vinolas. 13:40 Poiché Dzumhur e Vavassori saranno impegnati nel terzo set (in due giorni, va ricordato), per Musetti e ... Leggi su oasport (Di martedì 5 aprile 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:33 Secondo confronto nelle carriere di: c’è aria di rivincita dopo il 6-1 6-3 rifilato dall’iberico all’azzurro a Indian Wells soltanto pochi mesi fa. 14:30 Non si è qualificato nemmeno Gian Marco Moroni, sconfitto dall’altro bosniaco Mirza Basic con un doppio 6-4. Per loro l’unica speranza è di rientrare dalla porta secondaria, alias da lucky loser. 14:27 Damir Dzumhur ha negato la qualificazione ad Andrea Vavassori, con un 6-4 al terzo set. Si procederà tra, dunque, a iniziare con il confronto tra Lorenzoe Albert. 13:40 Poiché Dzumhur e Vavassori saranno impegnati nel terzo set (in due giorni, va ricordato), pere ...

OA_Sport : DIRETTA LIVE - Esordio di Lorenzo Musetti a Marrakech, dove ci sarà la sfida con Albert Ramos-Vinolas. In palio sia… - zazoomblog : LIVE Musetti-Ramos-Vinolas ATP Marrakech 2022 in DIRETTA: l’azzurro vuole svoltare sulla terra rossa - #Musetti-Ra… - zazoomblog : LIVE – Musetti-Ramos primo turno Atp Marrakech 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Musetti-Ramos #primo #turno - ATPtennis2002 : RT @sportface2016: Spazio Tennis Live ?? Stasera dalle 22 sul canale Twitch di Sportface ( - AdesadesSanctis : RT @sportface2016: Spazio Tennis Live ?? Stasera dalle 22 sul canale Twitch di Sportface ( -