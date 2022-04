LIVE Musetti-Ramos-Vinolas 0-1, ATP Marrakech 2022 in DIRETTA: break immediato dello spagnolo (Di martedì 5 aprile 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Gran dritto di Musetti praticamente da fuori dal campo! 0-15 Spinge con il dritto Ramos su entrambi i lati, ma l’ultimo lo manda in rete. 0-1 break Ramos, Musetti non lo riesce a spostare in nessun modo e allora l’iberico si avventa su un dritto che il toscano (sole 4 prime su 8 servite) non raggiunge bene. Vantaggio Ramos, palla break: risposta profonda dello spagnolo, non controlla il dritto Musetti. 40-40 Prima esterna e dritto nel lato alla sinistra di Musetti per sventare la chance. 30-40 Palla break Ramos, Musetti mette lungo il dritto nello scambio. 30-30 ... Leggi su oasport (Di martedì 5 aprile 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-30 Gran dritto dipraticamente da fuori dal campo! 0-15 Spinge con il drittosu entrambi i lati, ma l’ultimo lo manda in rete. 0-1non lo riesce a spostare in nessun modo e allora l’iberico si avventa su un dritto che il toscano (sole 4 prime su 8 servite) non raggiunge bene. Vantaggio, palla: risposta profonda, non controlla il dritto. 40-40 Prima esterna e dritto nel lato alla sinistra diper sventare la chance. 30-40 Pallamette lungo il dritto nello scambio. 30-30 ...

OA_Sport : DIRETTA LIVE - Esordio di Lorenzo Musetti a Marrakech, dove ci sarà la sfida con Albert Ramos-Vinolas. In palio sia… - zazoomblog : LIVE Musetti-Ramos-Vinolas ATP Marrakech 2022 in DIRETTA: l’azzurro vuole svoltare sulla terra rossa - #Musetti-Ra… - zazoomblog : LIVE – Musetti-Ramos primo turno Atp Marrakech 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Musetti-Ramos #primo #turno - ATPtennis2002 : RT @sportface2016: Spazio Tennis Live ?? Stasera dalle 22 sul canale Twitch di Sportface ( - AdesadesSanctis : RT @sportface2016: Spazio Tennis Live ?? Stasera dalle 22 sul canale Twitch di Sportface ( -