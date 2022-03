Ucraina-Russia, ultime notizie sulla guerra. Parà russi a Kharkiv, Biden: «Putin un dittatore, pagherà» (Di mercoledì 2 marzo 2022) Le news sulla guerra, in diretta: dopo ore di bombardamenti intensi nella notte i Parà russi atterrano a Kharkiv, l’offensiva russa accelera anche su Kiev e sulle altre città. Ma Mosca è sempre più isolata. Biden annuncia la chiusura dello spazio aereo ai voli russi: Putin è un dittatore, pagherà Leggi su corriere (Di mercoledì 2 marzo 2022) Le news, in diretta: dopo ore di bombardamenti intensi nella notte iatterrano a, l’offensiva russa accelera anche su Kiev e sulle altre città. Ma Mosca è sempre più isolata.annuncia la chiusura dello spazio aereo ai voliè un

Advertising

chetempochefa : Un gesto pacifico dal grande valore simbolico: in Russia, nella metropolitana di Mosca, una donna veste con i color… - giorgio_gori : Dal 2017 la #Lega di Salvini è alleata con “Russia Unita”, il partito di #Putin. Il patto si rinnoverà in automatic… - _Nico_Piro_ : #1marzo #RussiaUkraine #Russia #Ucraina #guerra Cominciamo dai bombardamenti della notte intorno Kyev e Kharkiv. Ne… - cryptomeerkat : @nunziapenelope 2/2 Stop a tutti gli export Vs Russia, sequestro di tutti i fondi di tutti gli oligarchi Russi. Cam… - DesteDanilo : RT @doluccia16: Ma l'Ucraina è un paese Nato? No È un paese dell'UE? No. Allora perché dobbiamo immischiarci in una guerra tra questo paese… -