Ucraina | Mykolenko attacca Dzyuba | “Bastardi | civili uccisi e voi…”

Advertising

SkySport : Guerra in Ucraina: Zinchenko abbraccia Mykolenko, poi le lacrime. VIDEO #SkySport #Zinchenko #Mykolenko… - _Introducing_me : RT @Eurosport_IT: Mykolenko, difensore ucraino dell'Everton attacca Dzyuba, giocatore russo: 'Mentre tu taci assieme ai tuoi fottuti compag… - Eurosport_IT : Mykolenko, difensore ucraino dell'Everton attacca Dzyuba, giocatore russo: 'Mentre tu taci assieme ai tuoi fottuti… - sportface2016 : #Ucraina, #Everton: 'Siamo al fianco di Mykolenko. Stop alle partnership con sponsor russi' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UCRAINA - Mykolenko contro la nazionale russa di calcio: 'Voi tacete e i civili muoiono' -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Mykolenko

...un nota pubblicata sul sito ufficiale la massima vicinanza al proprio calciatore ucraino...siamo tutti tristi e sotto shock per gli eventi spaventosi che si stanno svolgendo in. ......sono scioccati e rattristati per gli eventi spaventosi eventi che si stanno svolgendo in. ...coloro che lavorano all'Everton stanno fornendo pieno supporto al nostro giocatore Vitalii...Il club inglese ha dato l’addio a USM, Yota e Megafon L’Everton, a seguito della guerra in corso tra Ucraina e Russia, ha sospeso le partnership con gli sponsor russi USM, Yota e Megafon. Il comunicat ...Il club di Liverpool chiude tutti i rapporti economici con aziende russe. Dopo lo Schalke in Germania con Gazprom adesso tocca ai Toffees: “Siamo al fianco del nostro calciatore, Mykolenko. Abbiamo so ...