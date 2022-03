Ucraina, Di Maio a La7: “Lucida follia di Putin. Negli scorsi mesi tutti i leader hanno provato a mediare, ma lui aveva già deciso l’invasione” (Di mercoledì 2 marzo 2022) “Nei mesi precedenti all’attacco sferrato da Putin, tutti i principali leader dell’occidente hanno provato a mediare con Putin” così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Di Martedì su La7, sottolineando che però “lui aveva già organizzato l’invasione”. “Abbiamo continuato a lavorare, ma nonostante questo Putin con la sua Lucida follia ha deciso di entrare in Ucraina“, ha incalzato Di Maio. “Sono animalista. Penso che tra Putin e qualsiasi animale ci sia un abisso e sicuramente quello atroce è lui. E ora sta pagando uno scotto enorme”, ha quindi aggiunto il ministro degli Esteri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) “Neiprecedenti all’attacco sferrato dai principalidell’occidentecon” così il ministro degli Esteri Luigi Dia Di Martedì su La7, sottolineando che però “luigià organizzato”. “Abbiamo continuato a lavorare, ma nonostante questocon la suahadi entrare in“, ha incalzato Di. “Sono animalista. Penso che trae qualsiasi animale ci sia un abisso e sicuramente quello atroce è lui. E ora sta pagando uno scotto enorme”, ha quindi aggiunto il ministro degli Esteri ...

