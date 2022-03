Ucraina, 60 km di mezzi russi verso Kiev e Kharkiv sotto assedio (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il bombardamento e' arrivato subito dopo l'avvertimento. L'obiettivo e' tra i piu' strategici: la torre della tv a Kiev, la struttura che permette a milioni di ucraini di sintonizzarsi sul racconto ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il bombardamento e' arrivato subito dopo l'avvertimento. L'obiettivo e' tra i piu' strategici: la torre della tv a, la struttura che permette a milioni di ucraini di sintonizzarsi sul racconto ...

Agenzia_Ansa : Il convoglio di mezzi militari russi alle porte della capitale ucraina Kiev è ora lungo oltre 60 chilometri, second… - Agenzia_Ansa : Ucraina: una colonna di 60 km di mezzi russi verso la capitale. Una base militare è in fiamme vicino a Kiev. Le for… - fanpage : #UkraineRussiaWar Kiev si prepara all'assedio, una colonna di mezzi militari russi lunga 60 Km si appresta a raggiu… - Erdsve : Le parole della NATO secondo cui l'alleanza non interferirà nella situazione in Ucraina con mezzi militari mostrano… - donadiomaria : RT @BeppeGiulietti: Quelle bombe sulle torre tv sono l’autobiografia di un dittatore che ha sempre odiato la libertà di informazione, a de… -