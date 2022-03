Superbonus: Dal Moro (Pd), 'innovazione importante, stringere controlli' (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - “La novità dei bonus edilizi e del Superbonus ha rappresentato sul piano normativo un'innovazione importante. Il Superbonus si è dimostrato lo strumento più adeguato ad evitare le truffe visto che come certificato dall'agenzia delle entrate che solo il 3% della ipotizzabile truffa è riconducibile al 110%". Lo ha detto in Aula il deputato del Pd, Gianni Dal Moro, intervenendo a proposito dell'informativa del Governo in merito alla cessione dei bonus edilizi. "Ma la cessione del credito è la vera innovazione positiva e va resa strutturale per il lungo periodo, indipendentemente dalla percentuale di ritorno che verrà individuata come proposto dopo il 2023 perché tutto ciò rende 'democratica' la misura e consente a tutti, indipendentemente dalla capienza, di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - “La novità dei bonus edilizi e delha rappresentato sul piano normativo un'. Ilsi è dimostrato lo strumento più adeguato ad evitare le truffe visto che come certificato dall'agenzia delle entrate che solo il 3% della ipotizzabile truffa è riconducibile al 110%". Lo ha detto in Aula il deputato del Pd, Gianni Dal, intervenendo a proposito dell'informativa del Governo in merito alla cessione dei bonus edilizi. "Ma la cessione del credito è la verapositiva e va resa strutturale per il lungo periodo, indipendentemente dalla percentuale di ritorno che verrà individuata come proposto dopo il 2023 perché tutto ciò rende 'democratica' la misura e consente a tutti, indipendentemente dalla capienza, di ...

Advertising

TV7Benevento : Superbonus: Dal Moro (Pd), 'innovazione importante, stringere controlli' - - Agenparl : Edilizia, Dal Moro (Pd): bonus edilizi e superbonus innovazioni per crescita occupazione stringendo i controlli.) -… - infoiteconomia : Superbonus 110% e altri bonus edilizi: la cessione dei crediti riparte con Poste Italiane dal 7 marzo - FPuggini : RT @mantolalla: SUPERBONUS 110%, DAL 7 MARZO POSTE ITALIANE RIPARTE CON LA CESSIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA Notizia importante per imprese,la… - tranellio : RT @mantolalla: SUPERBONUS 110%, DAL 7 MARZO POSTE ITALIANE RIPARTE CON LA CESSIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA Notizia importante per imprese,la… -