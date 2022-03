Spalletti non può più fare a meno di Fabián Ruiz, ma le sirene spagnole spaventano il Napoli (Di mercoledì 2 marzo 2022) La stagione del Napoli prosegue con grande entusiasmo. La partenza è stata da sogno, poi è arrivato un periodo nero, condizionato... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 2 marzo 2022) La stagione delprosegue con grande entusiasmo. La partenza è stata da sogno, poi è arrivato un periodo nero, condizionato...

Advertising

AlfredoPedulla : #Spalletti avrà sbagliato (forse) formazione a #Cagliari, ma le offese che ha ricevuto da chi non vedeva l’ora di s… - sscnapoli : ??#Spalletti “Non dobbiamo temere le partite ravvicinate. In questo momento non possiamo fare grandi rotazioni dobbi… - sscnapoli : ?? #Spalletti “Con il Barcellona non siamo stati all’altezza di noi stessi. Abbiamo un’identità di gioco chiara che… - sportli26181512 : Spalletti non può più fare a meno di Fabián Ruiz, ma le sirene spagnole spaventano il Napoli: La stagione del Napol… - cmdotcom : #Spalletti non può più fare a meno di #Fabián #Ruiz, ma le sirene spagnole spaventano il #Napoli #Calciomercato [… -