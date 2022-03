Advertising

Pall_Gonfiato : #Sconcerti: 'Un brutto #derby: #Inter in involuzione vistosa, il #Milan è limitato in attacco' -

Commenta per primo A cosa è dovuto ilmomento di Lautaro? Il primo dato non è pessimo: Lautaro non segna da due mesi, ma è ancora il quarto miglior attaccante del campionato con 11 reti. Dietro Immobile e Vlahovic, lontani, e ...Commenta per primo, per anni la Serie A ha sempre avuto una squadra di riferimento, ora non più. Pensavamo, ... invece? 'Invece in una settimana - e con uncalendario - l'Inter perde 5 ...Chiusura di Sconcerti sull'arma in più per il Napoli: 'Avere un Osimhen fresco per queste ultime 12 partite è un vantaggio che forse il Napoli non si rende conto di avere. Il Napoli ha quindi un’arma ...Sconcerti sul CorSera: 'Un ciapa no stanco: emergono i limiti di tutti'. vedi letture. Il direttore Mario Sconcerti ha commentato sul Corriere della Sera le frenate di Milan e Inter nella giornata di ...