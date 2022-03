Salma Hayek e Fran Drescher incastrate in bagno | l' incidente con gli abiti ai SAG Awards VIDEO

(Di mercoledì 2 marzo 2022) I vestiti disi sono 'incastrati' nei bagni dei SAG: ildelle due star che cercano di liberarsi è semplicemente esilarante.sono rimasteinai SAG2022: attraverso uncondiviso sul proprio profilo Instagram, laha reso pubblico l'esilarante momento in cui il suo guanto è rimasto impigliato nei gioielli dell'abito della. L', come se non bastasse, ha avuto luogo pochi secondi prima del grande momento di: la star sarebbe dovuta salire sul palco pochi secondi dopo ...

Advertising

chastainsdarcy : RT @vivosurealtime: Salma Hayek 55 anni gente, arrivarci così #SAGAwards - vivosurealtime : Salma Hayek 55 anni gente, arrivarci così #SAGAwards - hayekfilms : RT @mpmorales: a salma hayek confusa HAHAHAHA amo #SAGAwards - Bellone001 : RT @mpmorales: a salma hayek confusa HAHAHAHA amo #SAGAwards - mpmorales : a salma hayek confusa HAHAHAHA amo #SAGAwards -

Ultime Notizie dalla rete : Salma Hayek

Movieplayer.it

Il cast corale comprende Gemma Chan, Richard Madden, Angelina Jolie, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Barry Keoghan, Don Lee, Kit Harington e. The last duel ...sfila in abito color corallo di Gucci e dai guanti lunghi spunta l'anello di fidanzamento (da 240 mila euro) con cui Francois - Henri Pinault la chiese in sposa. COPPIE SUL RED CARPET - ...I vestiti di Salma Hayek e Fran Drescher si sono 'incastrati' nei bagni dei SAG Awards: il video delle due star che cercano di liberarsi è semplicemente esilarante. Salma Hayek e Fran Drescher sono ri ...Il video dello spot BMW iX, con Schwarzy nei panni di Zeus e Salma Hayek in quelli di Hera: sarà trasmesso al Super Bowl ...