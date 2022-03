Roma, rinnovo Mkhitaryan: l’armeno resta, Mourinho è stato chiaro (Di mercoledì 2 marzo 2022) La Roma tratterà il rinnovo di contratto di Mkhitaryan, ritenuto elemento importante da Mourinho A fine stagione, la Roma sarà chiamata a trattare diversi rinnovi di contratto ma il più impellente sarà quello di Mkhitaryan dato che quello dell’armeno è l’unico in scadenza a giugno. Il futuro in giallorosso del calciatore, tra novembre e dicembre, sembrava segnato con la Russia che chiamava. Poi Mourinho lo ha rimesso al centro del progetto, lo ha elogiato, e il calciatore è tornato a pensare solamente alla Roma. Per questo motivo, la dirigenza capitolina presto chiamerà l’agente Raiola per iniziare le trattative per il rinnovo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Latratterà ildi contratto di, ritenuto elemento importante daA fine stagione, lasarà chiamata a trattare diversi rinnovi di contratto ma il più impellente sarà quello didato che quello delè l’unico in scadenza a giugno. Il futuro in giallorosso del calciatore, tra novembre e dicembre, sembrava segnato con la Russia che chiamava. Poilo ha rimesso al centro del progetto, lo ha elogiato, e il calciatore è tornato a pensare solamente alla. Per questo motivo, la dirigenza capitolina presto chiamerà l’agente Raiola per iniziare le trattative per il. L'articolo proviene da Calcio News 24.

