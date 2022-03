Rischi cyber, Gelmini: a breve incontro con Agenzia e Regioni (Di mercoledì 2 marzo 2022) "Garantire all`Italia servizi informatici sicuri dipende anche da una leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni su questo fronte". Così la ministra per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini che, al termine della firma di un protocollo con la Regione Lazio sulla cyber sicurezza, ha annunciato la volontà di coinvolgere su questa tematica tutte le Regioni."Abbiamo già fissato per la prossima settimana - ha detto la ministra ad Askanews - con il sottosegretario Gabrielli, il presidente Baldoni dell`Agenzia nazionale per la cyber sicurezza e il presidente Fedriga, un incontro al fine di sensibilizzare le Regioni su questo tema anche perché l`obiettivo del governo non è solo la nascita dell`Agenzia sulla ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 2 marzo 2022) "Garantire all`Italia servizi informatici sicuri dipende anche da una leale collaborazione tra lo Stato e lesu questo fronte". Così la ministra per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastellache, al termine della firma di un protocollo con la Regione Lazio sullasicurezza, ha annunciato la volontà di coinvolgere su questa tematica tutte le."Abbiamo già fissato per la prossima settimana - ha detto la ministra ad Askanews - con il sottosegretario Gabrielli, il presidente Baldoni dell`nazionale per lasicurezza e il presidente Fedriga, unal fine di sensibilizzare lesu questo tema anche perché l`obiettivo del governo non è solo la nascita dell`sulla ...

