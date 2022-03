Quella gaffe di Biden nel discorso sull'Ucraina (Di mercoledì 2 marzo 2022) Quasi un terzo del discorso sullo stato dell'Unione da parte di Joe Biden è stato incentrato sulla crisi Ucraina, con tanto di scivolone del presidente Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 2 marzo 2022) Quasi un terzo delo stato dell'Unione da parte di Joeè stato incentratoa crisi, con tanto di scivolone del presidente

Advertising

mimkadin : RT @roberto2_lamela: Quella di #Biden non fu una gaffe quando definì #Putin un ASSASSINO. La #Guerra, l'invasione dell'#Ucraina ne è la pr… - smilypapiking : RT @roberto2_lamela: Quella di #Biden non fu una gaffe quando definì #Putin un ASSASSINO. La #Guerra, l'invasione dell'#Ucraina ne è la pr… - Lucia39134555 : RT @roberto2_lamela: Quella di #Biden non fu una gaffe quando definì #Putin un ASSASSINO. La #Guerra, l'invasione dell'#Ucraina ne è la pr… - faustacu : RT @roberto2_lamela: Quella di #Biden non fu una gaffe quando definì #Putin un ASSASSINO. La #Guerra, l'invasione dell'#Ucraina ne è la pr… - CardelliAc : RT @roberto2_lamela: Quella di #Biden non fu una gaffe quando definì #Putin un ASSASSINO. La #Guerra, l'invasione dell'#Ucraina ne è la pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Quella gaffe di Biden #Tanomattinale 2 marzo 2022: guerra in Ucraina: Biden contro "il dittatore russo" chiude i cieli degli Stati Uniti ai voli russi; Lavrov parla a Ginevra in video, i diplomatici si alzano e ... Putin - ha detto ancora Joe Biden - è più isolato ...e i leader corrotti che hanno fatto miliardi di ... Poi anche una gaffe diventata già virale: "Putin " ... quella di inviare armi a un Paese in guerra, ...

Armi per affrontare la guerra in Ucraina con pensiero strategico invece che retorica ...tra le ruote è arrivata la gravissima gaffe di ...di Donald Trump rispetto a quello di un Joe Biden ...contro la Russia non rispecchia infatti quella degli ...

Putin - ha detto ancora Joe- è più isolato ...e i leader corrotti che hanno fatto miliardi... Poi anche unadiventata già virale: "Putin " ...inviare armi a un Paese in guerra, ......tra le ruote è arrivata la gravissima...Donald Trump rispetto a quelloun Joe...contro la Russia non rispecchia infattidegli ...