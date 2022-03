Pagelle Fiorentina Juventus | TOP e FLOP all’intervallo – VOTI

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 2 marzo 2022) I top ee iai protagonisti del match valido per le semifinali di Coppa Italia 2021/22:Ledei protagonisti del match tra, valido per le semifinali di Coppa Italia 2021/2022. TOP: Ikonè al termine del primo tempo: De Sciglio al termine del primo tempo(4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Ikoné, Piatek, Saponara. All.: Italiano.(4-4-2): Perin; De Sciglio, Danilo, De Ligt, Pellegrini; Akè, Locatelli, Arthur, Rabiot; Vlahovic, Kean. All.: Allegri. TABELLONE COPPA ITALIA L'articolo proviene da Calcio News 24.