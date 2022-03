Ottavi di finale IPC | al via il tabellone B

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Nuova settimana, nuovo turno di IPC. Lunedì si sono giocati gli incontri validi per glididelB. D’ora in avanti i due bracket dell’Italian Proclub Challenge avanzeranno insieme ai turni successivi in contemporanea. Lunedì 7 alle 21:30, infatti, si avranno tutte le 8 gare di quarti di, sul canale Twitch di Top Players, con 5 caster pronti a raccontarci ogni azione pericolosa. Le squadre protagoniste di questo turno di torneo sono le terze classificate ai gironi e le sconfitte aglidelprincipale. Alto livello di gioco, schemi a memoria e una montagna di gol. I risultati deglididi questo emozionantedi IPC. I risultati deglidi ...

JuventusFCYouth : Domani si giocano gli ottavi di finale di #UYL! Ecco i convocati bianconeri per la gara contro l'@AZAlkmaar ?? ??… - LiaCapizzi : Lo sport e la guerra L'Ucraina di fioretto maschile rifiuta di affrontare la Russia nella prova di Coppa del Mondo… - OfficialASRoma : ?? Agli ottavi di finale di #UECL affronteremo il Vitesse ???? #ASRoma #UECLDraw

La Juventus Under 19 scende in campo questo pomeriggio contro i pari età dell' Az Alkmaar (fischio d'inizio alle ore 14, in tv su Sky Sport Football e su Uefa.tv ) per glididella ...La svolta del loro torneo, dopo il successo all'esordio su Tison/Zapata, è stata la discussa vittoria neglidicontro i numero uno del mondo Juan Lebron e Ale Galan , sconfitti per 2 - ...La diretta live di AZ Alkmaar-Juventus match valevole per gli ottavi di finale di Youth League 2021/2022. La stagione ha già preso il via ma adesso, dopo la sosta per le Nazionali, è tempo di iniziare ...L'appuntamento è per domani, mercoledì 2 marzo alle ore 14:00, sul campo dell'AZ Alkmaar Dopo aver superato brillantemente la fase a gironi collezionando cinque successi e un solo pareggio, nella gara ...