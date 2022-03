Napoli | Vieri consiglia Osimhen | “Se comincerà a calciare in diagonale farà molti più gol”

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Ai microfoni della Bobo Tv è intervenuto l’ex attaccante dell’Inter e della Nazionale italiana, Bobo, in cui ha parlato anche dele in particolare ha riservato un consiglio a Victor. “Lui calcia sempre sul primo palo, deve tirare sul secondo palo invece. Siccome è un grande giocatore gli dico che quando arriva L'articolo

Victor #Osimhen sta disputando una grande stagione, impressionando tutti i tifosi del #Napoli e non solo.

calcio - Christiannel corso della sua diretta sulla 'Bobo TV' ha dato il suo consiglio ad Osimhen:su Osimhen CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se ...... il talk d'approfondimento su Twitch con gli amici Daniele Adani, Nicola Ventola e Bobo, ... Cassano:da scudetto, Inter deve aver paura Fantantonio scatenato, altra bordata a Mourinho Lotta ...Non si calcia mai sul primo palo Di seguito quanto riportato:. Victor Osimhen, Napoli-Salernitana. “Lui calcia sempre mirando il primo palo, invece deve tirare sul secondo. Il Napoli in questa stagion ...Se comincerà a calciare in diagonale farà molti più gol” Non si calcia mai sul primo palo. All’interno della BoboTv, l’ex attaccante dell’Inter ed attuale opinionista, Christian Vieri, ha parlato di V ...